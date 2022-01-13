كونسيساو: "لعبنا مباراة قوية" من قبل beIN SPORTS January 13, 2022 19:35 0:24 دقيقة أكد المدرب توني كونسيساو بأن المنتخب الكاميروني قدم مباراة قوية أمام إثيوبيا ما مكنه من تحقيق فوز كبير والعبور إلى ثمن النهائي. مقابلات المنتخب الكاميروني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة أرسنال بعشرة لاعبين يفرض التعادل على ليفربول 0:46 دقيقة دايو: "أردنا الفوز للعودة إلى المنافسة" 1:06 دقيقة بوركينا فاسو تنعش آمالها بالفوز على الرأس الأخضر 0:24 دقيقة كونسيساو: "لعبنا مباراة قوية" 0:59 دقيقة إيكامبي: "نحن فريق قوي" 0:52 دقيقة أباتي: "لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا" 4:43 دقيقة المنتخب الكاميروني يحقق فوزاً منطقياً على إثيوبيا 0:34 دقيقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتذر لموريتانيا 0:44 دقيقة الغابون تستعيد أوباميانغ وتفقد مدربها 1:36 دقيقة مدرب المغرب متفائل وبونو يشدد على صعوبة المواجهة