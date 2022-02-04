كلوب يعبّر عن سعادته البالغة بوصول صلاح ومانيه لنهائي أمم إفريقيا February 4, 2022 15:09 0:33 دقيقة أبدى الألماني يورغن كلوب مدرّب ليفربول الإنكليزي سعادته البالغة بحضور ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو مانيه في المباراةِ النهائية لكأس أمم إفريقيا مؤكداً أنّ الثنائي يملك فرصة جيدة لتحقيق اللقب. مقابلات محمد صلاح ساديو مانيه كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الفريق الكندي يتألق في رياضة الكيرلينغ 0:40 دقيقة فوز مهم لسيدات الصين في هوكي الجليد 0:33 دقيقة كلوب سعيد جداً بوصول صلاح ومانيه للنهائي 15:19 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مباراة الكاميرون ومصر 9:57 دقيقة باخ يلقي كلمة خاصة بمناسبة الألعاب الأولمبية 1:09 دقيقة الرئيس الصيني يعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 0:24 دقيقة دخول وفد المغرب المشارك في الألعاب الأولمبية 0:33 دقيقة دخول وفد لبنان المشارك في الألعاب الأولمبية 0:38 دقيقة دخول الوفد السعودي المشارك في الألعاب الأولمبية 0:39 دقيقة حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوي