أقيمت المباراة على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي وأدارتها حكمة لأول مرة في تاريخ البطولة، هي الرواندية ساليمة موكانسانغا.

وضرب منتخب زيمبابوي بقوة في الشوط الأول من المباراة محرزاً هدفين عن طريق كنوليدج موسونا في الدقيقة 26 وكوداكواشي ماهاشي في الدقيقة 43 قبل أن يحرز نبي كيتا هدف غينيا الوحيد في الدقيقة 49.

وكانت زيمبابوي ودعت المنافسات قبل انطلاق المباراة عقب خسارتها في الجولتين السابقتين أمام السنغال (0-1) ثم أمام مالاوي (1-2).

وفي إطار الجولة ذاتها حسم المنتخب السنغالي صدارته للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط عقب تعادله بدون أهداف أمام مالاوي.

وجاءت غينيا رغم هزيمة اليوم في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متقدمة بفارق المواجهات المباشرة أمام مالاوي التي انهت مبارياتها في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً وستنتظر تحديد مصيرها كأحد أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث عقب نهاية مباريات الدور الأول.

يذكر أن نظام البطولة يقضي بتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي.