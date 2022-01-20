وفازت غينيا الاستوائيه 1-0 على سيراليون اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة ضمن كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

وسجّل هدف غينيا الاستوائية الوحيد بابلو غانيت (38) مانحاً فريقه النقاط الثلاث.

ورفعت غينيا الاستوائية رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف كوت ديفوار التي انتصرت على الجزائر 3-1 وتصدرت المجموعة بسبع نقاط.

وتوقف رصيد سيراليون عند نقطتين فقط لتضمن جزر القمر التأهل إلى ثمن نهائي البطولة في مشاركتها التاريخية الأولى.

وجاء تأهل جزر القمر ثالثة المجموعة الثالثة من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بتوقف رصيد سيراليون عند نقطتين فقط وكذلك الحال بالنسبة للسودان ثالث المجموعة الرابعة.