ويلتقي منتخب مصر يوم غدٍ الأحد نظيره منتخب السنغال سعياً للنجمة الأفريقية الثامنة.

وأكد صلاح أن الجماهير كلها فرحة للوصول إلى النهائي واللاعبون عازمين على تقديم كل ما لديهم وهم مستعدين لذلك بدنيا ونفسياً.

وحول الصراع الشخصي الخاص بينه وبين زميله في ليفربول ساديو ماني في هذا النهائي المرتقب: "أكد صلاح أن منتخب مصر سيواجه السنغال ونجمها وقائدها ساديو ماني"، مشيراً إلى أنه تحدث مع قائد السنغال بعد مباراة المغرب وأخبره بأمنية مواجهة منتخب بلاده في النهائي وهذا كل شيء.

ورداً على سؤال مراسل beIN SPORTS للكابتن وائل جمعة حول خبرته في كأس الأمم الإفريقية وخصوصاً في النهائي أجاب: "المباراة النهائية لحظة ممتعة للاعب، بعد أن بذل كل ما يملك من طاقة وقوة خلال البطولة ليصل إلى هذه المرحلة".

وأضاف صخرة دفاع الفراعنة السابق: "لم نطلب من اللاعبين أكثر مما قدموا في البطولة، لأنهم أظهروا روحاً بطولية جداً ومنذ البداية".