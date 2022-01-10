صلاح: سنحارب من أجل الفوز بكأس إفريقيا من قبل beIN SPORTS January 10, 2022 19:41 1:38 دقيقة أكد محمد صلاح نجمُ منتخبِ الفراعنة أنهم سيحاربون من أجلِ التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021، معترفاً في الوقتِ ذاته أن منتخبَ بلادهِ ليس المرشح الأول للحصولِ على اللقب. مقابلات منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة علي فرج يتوج بلقب بطولة هيوستون للاسكواش 0:33 دقيقة الريان يستعيد التوازن ويكتسح الوكرة بثلاثية نظيفة 1:38 دقيقة صلاح: سنحارب من أجل الفوز بكأس إفريقيا 1:54 دقيقة بونو: أدرنا المباراة في الشوط الثاني بشكل جيد 0:50 دقيقة رومان سايس: خضنا مواجهة صعبة أمام غانا 3:06 دقيقة المنتخب الغيني يقتنص فوزاً ثميناً من مالاوي 1:20 دقيقة مدرب المغرب يتحدث عن الفوز 0:50 دقيقة إصابة جمال علام رئيس الاتحاد المصري بفيروس كورونا 3:51 دقيقة منتخب المغرب يتجاوز نظيره الغاني بهدف بوفال 3:00 دقيقة السنغال تخطف فوزاً ثميناً من زيمبابوي