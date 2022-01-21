رياض محرز يبعث برسالة إلى الشعب الجزائري January 21, 2022 15:02 0:56 دقيقة قدم قائد المنتخب الجزائري رياض محرز اعتذاره للجماهير الجزائرية، بعد الهزيمة والخروج المبكر من البطولة، مؤكداً مواصلة العمل من أجل العودة إلى القمة مجدداً والتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات منتخب الجزائر رياض محرز كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة أديبايور: "شاهدت مباريات قوية في الـ"كان" 0:50 دقيقة موتسيبي: "كوت ديفوار ستكون جاهزة" 2:32 دقيقة أحمد ولد يحيى في حديث حصري لـbeIN SPORTS 0:56 دقيقة رياض محرز يبعث برسالة إلى الشعب الجزائري 0:45 دقيقة أستون فيلا يجدد عقد حارسه مارتينيس 0:21 دقيقة ريال مدريد يصطدم بأتلتيك بيلباو في ربع نهائي الكأس 0:38 دقيقة رابطة الدوري الاسباني تعلن تطبيق الذكاء الاصطناعي 2:12 دقيقة الموجة الرابعة من كوفيد-19 تؤرق الأندية الإيطالية 0:31 دقيقة أوساكا تودّع بطولة أستراليا ونادال يواصل التألق 0:43 دقيقة توتنهام يجدد عقد حارسه لوريس