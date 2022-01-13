دايو: "أردنا الفوز للعودة إلى المنافسة" January 13, 2022 22:14 0:46 دقيقة قال دايو قائد بوركينا فاسو إنّ فريقه أراد الفوز على الرأس الأخضر للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. مقابلات بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة أرسنال بعشرة لاعبين يفرض التعادل على ليفربول 0:46 دقيقة دايو: "أردنا الفوز للعودة إلى المنافسة" 1:06 دقيقة بوركينا فاسو تنعش آمالها بالفوز على الرأس الأخضر 0:24 دقيقة كونسيساو: "لعبنا مباراة قوية" 0:59 دقيقة إيكامبي: "نحن فريق قوي" 0:52 دقيقة أباتي: "لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا" 4:43 دقيقة المنتخب الكاميروني يحقق فوزاً منطقياً على إثيوبيا 0:34 دقيقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعتذر لموريتانيا 0:44 دقيقة الغابون تستعيد أوباميانغ وتفقد مدربها 1:36 دقيقة مدرب المغرب متفائل وبونو يشدد على صعوبة المواجهة