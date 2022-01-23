وسيدخل منتخب نسور قرطاج غمار هذا اللقاء في ظل تأثيرات جائحة كورونا.

ومن جهته يبحث المنتخب النيجيري عن إضافة نظيره التونسي إلى قائمة ضحاياه في كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة تونس ونيجيريا الأحد في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدتها في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

استديو مباراة تونس ونيجيريا سيتضمن متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة وتقارير حصرية وإحصاءات مميزة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، وآخر ما يتعلق باستعدادات الفريقين.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تونس ونيجيريا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

يمكنكم مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا في بث مباشر على قناة beIN SPORTS MAX 1.