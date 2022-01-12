وتسعى كتيبة منذر الكبير لتحقيق الفوز الذي سيعطيها دفعة قوية لتجاوز مرحلة دور المجموعات والذي يعد أولى محطات البطولة.
وتخوض تونس منافسات كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ ضمن المجموعة السادسة التي تضمّ مالي وموريتانيا وغامبيا.
وتسعى كتيبة منذر الكبير لتحقيق الفوز الذي سيعطيها دفعة قوية لتجاوز مرحلة دور المجموعات والذي يعد أولى محطات البطولة.
وتخوض تونس منافسات كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ ضمن المجموعة السادسة التي تضمّ مالي وموريتانيا وغامبيا.
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