وكانت المباراة مقررة الأحد على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي قبل ثلاث ساعات من المباراة النهائية المقررة على ملعب "ليمبي"، لكن تم تقديمها إلى السبت في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش (العاشرة ليلاً بتوقيت مكة المكرمة) بدلا من 16:00، من أجل تفادي التداخل بين المباراتين.

وكتب الاتحاد الإفريقي للعبة في بيان "اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، بعد التشاور مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، قررت نقل (...) مباراة الترتيب (تحديد المركز الثالث)".

وكانت إقامة المباراتين في يوم واحد تتطلب تعبئة عناصر قوات الأمن في مكانين في المدينة، وتتسبب أيضًا في مشاكل في البروتوكول - إمكانية عدم قدرة مسؤولي الاتحاد الافريقي على تسليم ميداليات المركز الثالث والتواجد في الوقت المناسب عند انطلاق المباراة النهائية.

وتقام مباراة نصف النهائي الثانية بين الكاميرون ومصر مساء الخميس في أوليمبي، ولن يكون أمام المنتخب الخاسر سوى 48 ساعة فقط للاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من مباراة نصف النهائي الأولى المقررة هذا المساء بين السنغال وبوركينا فاسو على ملعب "أحمدو أهيدجو".



