

كما جاءت نتيجة فحوصات كوفيد-19 لكل من مدرب تونس منذر الكبير واللاعب محمد علي بن رمضان سلبية.

ويستعد "نسور قرطاج" لمواجهة منتخب بوركينا فاسو غداً السبت في غاروا ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.