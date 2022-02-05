وحققت الكاميرون المضيفة "ريمونتادا" مثيرة عندما قلبت تخلّفها صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم فوز 5-3 بركلات الترجيح، محرزة المركز الثالث في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم السبت على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي في المباراة الترتيبية.

