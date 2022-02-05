وحققت الكاميرون المضيفة "ريمونتادا" مثيرة عندما قلبت تخلّفها صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم فوز 5-3 بركلات الترجيح، محرزة المركز الثالث في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم السبت على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي في المباراة الترتيبية.
بيرتران تراوري: "ارتكبنا العديد من الأخطاء"
وحققت الكاميرون المضيفة "ريمونتادا" مثيرة عندما قلبت تخلّفها صفر-3 إلى تعادل 3-3 ثم فوز 5-3 بركلات الترجيح، محرزة المركز الثالث في النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم السبت على ملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة ياوندي في المباراة الترتيبية.
مقابلات المنتخب الكاميروني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ منتخب بوركينا فاسو بيرتران تراوري