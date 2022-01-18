بوفال يتحدث عن التعادل أمام الغابون من قبل beIN SPORTS January 18, 2022 22:40 1:17 دقيقة قال لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال إن المواجهة أمام الغابون التي انتهت بالتعادل (2-2) في الجولة الأخيرة من الدور الأول في كأس أمم إفريقيا كانت صعبة مضيفاً أن الفريق أنجز المهمة بتصدره المجموعة. مقابلات المنتخب المغربي لكرة القدم سفيان بوفال كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة بوفال يتحدث عن التعادل أمام الغابون 2:53 دقيقة خليلودزيتش راض عن أداء لاعبي المغرب 1:11 دقيقة نايف أكرد: خضنا مواجهة صعبة أمام الغابون 5:09 دقيقة منتخب جزر القمر يحقق فوزاً تاريخياً على غانا 5:25 دقيقة المغرب يقتنص تعادلاً مثيراً ويحسم الصدارة 0:55 دقيقة السد يحقق فوزاً عريضاً على الشمال 2:14 دقيقة قطر تستهل حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على عمان 0:38 دقيقة سابالينكا تُمضي قدماً في بطولة أستراليا 0:39 دقيقة تسيتسيباس إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا 3:24 دقيقة غينيا تتأهل إلى ثمن النهائي رغم الخسارة