وسجل اللاعب دانغو واتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+3.

مباراة تونس وبوركينا فاسو - التفاصيل والأحداث

نهاية المواجهة بفوز المنتخب البوركيني على تونس 1-صفر وعبوره إلى نصف النهائي.

دق 82: بعد العودة للـVAR، الكرت الأحمر لصاحب هدف بوركينا فاسو دانغو واتارا

دق 77: الحكم جوشوا بوندو يعود للـVAR بعد التدخل على وهبي الخزري لكنه يقر بعدم وجود ركلة جزاء.

دق 68: علي معلول ينفذ كرة ثابتة رائعة حولها كوفي في الركنية.

دق58: الخزري أمام شباك خالية يضيع فرصة تعديل الكفّة.

دق 51: فوضى دفاعية عارمة في صفوف المنتخب التونسي، سيريل بايالا يستغل ذلك ويحاول وضع الكرة في الشباك لكن بن سعيد يتألق في الذود عن مرماه.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب البوركيني على نظيره التونسي 1-صفر.

دق 45+3: دانغو واتارا يستغل هفوة في التمركز الدفاعي للمنتخب التونسي وسرعة الهجمات المرتدة لمنتخب الخيول ليفتتح التسجيل (1-صفر)

دق 41: العيدوني بعملية فردية يراوغ ويصوب والكرة سهلة للحارس البوركيني.

دق 40: جبريل واتارا يتسلل بين العيفة وبراون ويصوب كرة أبعدها بشير بن سعيد.

دق 35: إدموند تابسوبا، مدافع باير ليفركوزن، يحاول اخراج الكرة لكن الجزيري الذي ارتمى لتصطدم الكرة به وتمر بجانب المرمى.

دق 27: صاروخية وهبي الخزري من كرة ثابتة أبعدها الحارس كوفي بصعوبة.

دق 24: هجمة خطيرة من منتخب الخيول - سيريل بايالا يراوغ دراغر لكن الحارس أقفل الزاوية وأنقذ مرماه.

دق 19: المنتخب التونسي يلعب بحذر كبير ما أعطى الأفضلية النسبية للفريق المنافس.

دق 17: الحارس بشير بن سعيد يتفطن لكرة عكسية ويمسكها بسهولة.

دق 14: سيطرة نسبية في هذه الأثناء لمنتخب الخيول

دق 12: لا هجمات خطيرة من هذا الجانب أو ذاك

دق04: البداية متوازنة بين المنتخبين

بداية موقعة ربع النهائي بين تونس وبوركينا فاسو على أرضية استاد رومدي أدجيا في مدينة غاروا.

التشكيلة الأساسية | تونس - بوركينا فاسو