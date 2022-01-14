باتريس نوفو: "سيطرنا على الشوط الأول ولم نسجل" من قبل beIN SPORTS January 14, 2022 22:45 0:44 دقيقة فسّر المدرب الفرنسي لمنتخب الغابون باتريس نوفو السبب الذي كان وراء تشنج الأمور بعد المباراة أمام غانا مشدداً على أن فريقه ظهر بشكل جيد في المواجهة. مقابلات المنتخب الغابوني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 0:44 دقيقة باتريس نوفو: "سيطرنا على الشوط الأول ولم نسجل" 1:57 دقيقة تعرّف على ما حصل بعد مباراة الغابون وغانا ! 0:51 دقيقة أيو يتحدث عن سبب غضبه بعد مباراة غانا والغابون 4:03 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الغابون وغانا 0:26 دقيقة الاتحاد الدولي يوقف اللاعب السنغالي باب غايي 0:35 دقيقة مشاكل في القلب تبعد أوباميانغ عن قائمة الغابون 8:58 دقيقة الحالات التحكيمية في مباراة المغرب وجزر القمر 4:02 دقيقة مالاوي تنتصر على زيمبابوي وتخرجها من المسابقة 1:27 دقيقة النصيري: "المهم هو تحقيق الفوز والتأهل"