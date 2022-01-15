باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في لقاء حصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 15, 2022 20:02 2:03 دقيقة أكد رئيسُ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، أنه سعيد بالشراكة مع شبكةٍ بحجم beIN SPORTS مضيفاً أن الـ"كاف" يطمح للمضي قدماً في تطوير كرة القدم في القارة السمراء. مقابلات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 3:40 دقيقة هدف محمد صلاح يقرّب الفراعنة من ثمن النهائي 5:01 دقيقة كوتينيو ينقذ أستون فيلا من الهزيمة أمام يونايتد 0:32 دقيقة باب غايي يواصل التدرّب مع السنغال 0:52 دقيقة لجنة الانضباط تقرر معاقبة بنجامين تيتيه 2:03 دقيقة موتسيبي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:43 دقيقة برهان تية: "سنحاول إصلاح بعض الأخطاء" 0:56 دقيقة مازن محمدين: "الخبرة رجحت كفّة نيجيريا" 4:32 دقيقة المنتخب النيجيري يحجز مقعداً في ثمن النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم أفريقيا 0:31 دقيقة التعادل يخيم على مواجهة نيوكاسل وضيفه واتفورد