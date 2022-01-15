وسجل كل من صامويل شوكويزي (3) وتايوو أونيى (45) وموزيس سيمون (46) ثلاثية منتخب النسور فيما دوّن والي الدين خضر هدف منتخب السودان الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وحجز المنتخب النيجيري مقعداً في ثمن النهائي بتحقيقه للفوز الثاني توالياً (6 نقاط) في البطولة وذلك عقب فوزه في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري بهدف دون رد.

ولم يفقد منتخب صقور الجديان الآمل في بلوغ الدور الثاني خاصة وأنه يملك نقطة من تعادله سلباً في المواجهة الأولى أمام غينيا بيساو.

ويواجه المنتخب السوداني في المباراة الأخيرة جاره المنتخب المصري فيما يلعب المنتخب النيجيري أمام غينيا بيساو.



