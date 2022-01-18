جاءت المباراة قوية ومثيرة من الجانبين خاصة المنتخب الغابوني الذي تقدم في الدقيقة 21 عن طريق جيم ألفينيا قبل أن يتعادل سفيان بوفال في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وعاد المنتخب الغابوني إلى التقدم مجدداً بعد أن حول المغربي نايف أكرد الكرة إلى مرمى أسود الأطلس بالخطأ في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 84 انبرى نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي لركلة حرة مباشرة فسدد الكرة بإتقان واسكنها الشباك معلناً هدف التعادل للمنتخب المغربي.

واقتنص المنتخب المغربي بذلك صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط فيما حل المنتخب الغابوني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليتأهل بالتالي إلى الدور ثمن النهائي.



