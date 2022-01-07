وغاب عن القائمة معظم اللاعبين الذي شاركوا في كأس العرب FIFA قطر 2021™ فيما شهدت حضور حارس المرمى علي أبو عشرين والمدافع صلاح نمر والمهاجم محمد عبد الرّحمن.

ويلعب المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

