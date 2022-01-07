وغاب عن القائمة معظم اللاعبين الذي شاركوا في كأس العرب FIFA قطر 2021™ فيما شهدت حضور حارس المرمى علي أبو عشرين والمدافع صلاح نمر والمهاجم محمد عبد الرّحمن.
ويلعب المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.
وغاب عن القائمة معظم اللاعبين الذي شاركوا في كأس العرب FIFA قطر 2021™ فيما شهدت حضور حارس المرمى علي أبو عشرين والمدافع صلاح نمر والمهاجم محمد عبد الرّحمن.
ويلعب المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.
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