الكاميرون لحفظ ماء الوجه أمام بوركينا فاسو February 5, 2022 13:54 3:01 دقيقة بعد خسارته فرصة التنافس على نيل اللقب يسعى منتخب الكاميرون لإنقاذ ماء الوجه عندما يلاقي نظيره البوركينابي في مباراة تحديد المركز الثالث. تقارير إخبارية منتخب الكاميرون بوركينا فاسو كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة بوغاتاج تهدي سلوفينيا ميدالية ذهبية 0:59 دقيقة خيمينيس يحّذر وكاراسكو يراهن على شخصية أتلتيكو 1:19 دقيقة إنفانتينو يثمّن إطلاق برنامج تنمية المواهب 1:04 دقيقة كيف يرى توريس وبيدري مباراة برشلونة وأتلتيكو؟ 3:01 دقيقة الكاميرون لحفظ ماء الوجه أمام بوركينا فاسو 52:00 دقيقة ملخص اليوم الأول من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 3:03 دقيقة النرويج تتوّج بذهبية في البياثلون 2:30 دقيقة بوركينا فاسو لمداواة جراحها من بوابة الكاميرون 1:38 دقيقة الأهلي لتجاوز غياباته والوصول إلى نصف النهائي 0:49 دقيقة ناغلسمان يعترف بصعوبة المباراة أمام لايبزيغ