في العاصمة الكاميرونية ياوندي، افتتح فينسان أبو بكر باب التسجيل للكاميرون في الدقيقة 39 رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة قبل أن يعادل غاري رودريغس النتيجة للرأس الأخضر في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وبات رصيد المنتخب الكاميروني الذي كان ضمن تواجده في دور الستة عشر منذ الجولة الثانية بفوزه على نظيره الإثيوبي (4-1) 7 نقاط في صدارة المجموعة أمام منتخب بوركينا فاسو الثاني (4 نقاط) الذي تعادل مع إثيوبيا (1-1) وضمن مركزه الثاني وتأهله المباشر في حين حل منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضاً وأخيراً إثيوبيا في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.

وبات يتعين على منتخب الرأس الأخضر انتظار بقية نتائج المجموعات لمعرفة مصيره، كواحد من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.