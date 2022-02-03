الفقرة التحكيمية لمباراة مصر والكاميرون من قبل beIN SPORTS February 3, 2022 23:41 6:42 دقيقة شاهد أبرز اللقطات التحكيمية في مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا مع خبير التحكيم بقنوات beIN SPORTS جمال الغندور. منتخب الكاميرون منتخب مصر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ جمال الغندور -آخر الفيديوهات 6:42 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة مصر والكاميرون 0:56 دقيقة محمد عبد المنعم: "هدفنا إسعاد الشعب المصري" 1:48 دقيقة أبو جبل: "لم ندخر جهدا لانتزاع التأهل إلى النهائي" 4:18 دقيقة مصر تتغلّب على الكاميرون وتلاقي السنغال في النهائي 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 0:39 دقيقة الجزيرة يستهل كأس العالم للأندية بانتصار عريض 2:48 دقيقة مدرب المغرب يعد بعودة الأسود إلى سكة النجاحات 1:01 دقيقة كاسيريس يبدي سعادته بالانضمام إلى ليفانتي 0:44 دقيقة برشلونة يقدّم أوباميانغ لوسائل الإعلام 3:21 دقيقة رفع أعلام آخر الدول المتأهلة إلى كأس العالم