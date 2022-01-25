الفقرة التحكيمية لمباراة السنغال والرأس الأخضر من قبل beIN SPORTS January 25, 2022 19:58 7:03 دقيقة شاهد أبرز اللقطات التحكيمية في مباراة السنغال والرأس الأخضر مع خبير التحكيم بقنوات beIN SPORTS جمال الغندور. تقارير إخبارية منتخب الرأس الأخضر منتخبِ السنغال كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة مباراة المغرب (1) ومالاوي (1) والتغطية الخاصة 7:03 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة السنغال والرأس الأخضر 0:39 دقيقة شيخ أحمدو ديينغ يُشيد بأداء "أسود التيرانغا" 0:50 دقيقة بشجاعة القائد...محرز الجزائر: لن نبحث عن الأعذار 1:23 دقيقة مدرب كوت ديفوار: لا خطة خاصة لإيقاف صلاح 5:14 دقيقة السنغال تتخطّى الرأس الأخضر بصعوبة 4:24 دقيقة استاد لوسيل...تحفة معمارية فريدة 0:38 دقيقة الاتحاد الكاميروني يأسف لأحداث ملعب "أوليمبي" 1:02 دقيقة منتخب عُمان يحقق الفوز على منتخب هونغ كونغ 0:57 دقيقة بطولة أوروبا لكرة الصالات: تعادل إيطاليا وسلوفينيا