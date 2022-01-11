الفقرة التحكيمية لمباراة نيجيريا ومصر من قبل beIN SPORTS January 11, 2022 19:43 6:37 دقيقة قام الحكم الدولي السابق جمال الغندور محلل أداء الحكام في قنوات beIN SPORTS بالتطرق لأبرز الحالات التحكيمية والتي أثار بعضها الجدل في مباراة نيجيريا ومصر والتي انتهت بفوز المنتخب النيجيري بهدف نظيف. منتخب نيجيريا منتخب مصر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة إغوافون: عرفنا كيف نتعامل مع محمد صلاح 1:40 دقيقة بهدوء الكبار ...الشناوي يعد ببذل المزيد من الجهود 6:37 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة نيجيريا ومصر 0:38 دقيقة ايهياناتشو: حصلنا على النقاط ونحن سعداء لذلك 0:53 دقيقة كيروش: لم نكن حاضرين في الشوط الأول 0:44 دقيقة دي فيلييرس يفوز بالمرحلة 9 من رالي دكار 1:05 دقيقة بلماضي يعتذر لتعثر الجزائر ضد سيراليون 3:37 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الجزائر وسيراليون 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:50 دقيقة هورنتس يكرر تفوقه على باكس