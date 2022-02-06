ونجح منتخب السنغال في الفوز باللقب الأول له بعدما تجاوز مصر بركلات الترجيح (4-2) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بلا أهداف يوم الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

وأضاع ساديو مانيه أخطر فرص المباراة مبكراً بإهداره ركلة جزاء مع الدقيقة السابعة حيث تصدى محمد أبو جبل لتسديدته القوية، لكنه تمكن من حسم المباراة بتسجيله ركلة الترجيح الخامسة والتي أنهت اللقاء الذي شهد إضاعة مصر لركلتي ترجيح مقابل واحدة للسنغال.

ولم يسبق للسنغال أن توّجت بلقب أمم إفريقيا بعدما فشلت في تجاوز المباراة النهائية في مناسبتين، الأولى بركلات الترجيح أمام الكاميرون في 2002 والثانية أمام الجزائر بهدف نظيف في النسخة الماضية.

التغطية الخاصة لمباراة مصر والسنغال

(الركلة الخامسة للسنغال) مانيه يعوّض ما أضاعه في الوقت الأصلي ويهدي السنغال الفوز بركلات الترجيح 4-2.

(الركلة الرابعة لمصر) مهند يفشل في إدراك التعادل بعد تألق مندي.

(الركلة الرابعة للسنغال) ديانغ ينجح في مواجهته مع أبو جبل ويضع السنغال في المقدمة.

(الركلة الثالثة لمصر) مروان حمدي يسدد بثقة ويدرك التعادل 2-2.

(الركلة الثالثة للسنغال) أبو جبل يعيد مصر للمباراة ويتصدى لركلة سار.

(الركلة الثانية لمصر) عبد المنعم يهدر فرصة التعادل بتسديدة في القائم.

(الركلة الثانية للسنغال) ديالو يهز الشباك رغم محاولة أبو جبل.

(الركلة الأولى لمصر) زيزو يسدد بقوة ويمنح مصر التعادل.

(الركلة الأولى للسنغال) كوليبالي يبدأ التسديد ويضع السنغال في المقدمة.

التغطية الخاصة لركلات الترجيح

انتهاء الشوط الإضافي الثاني بالتعادل دون أهداف والمباراة تتجه لركلات الترجيح.

(117) مروان يرد بقوة بتسديدة من داخل المنطقة ومندي ينقذ السنغال.

(115) صاروخية من ديانغ وردة فعل رائعة من أبو جبل.

(108) خطورة مصر تظهر بوضوح من خلال الكرات الثابتة إلا أنّ دفاع السنغال يبعد الخطر.

بدء الشوط الإضافي الثاني.

انتهاء الشوط الإضافي الأول بالتعادل بلا أهداف.

(101) ضربة رأس جديدة من ديالو هذه المرة علت المرمى.

(100) رد سريع من ديانغ بضربة رأس وتصدي بطولي من أبو جبل.

(100) تريزيغيه ينهي غياب الفرص بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تتهادى أمام مندي.

(91) ديانغ يسدد في زاوية صعبة وأبو جبل يتصدى.

الوقت الإضافي

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بلا أهداف.

(90) الحظ يعاند مروان مجدداً والذي كاد أن يسجل هدفاً قاتلاً.

(85) كرة على الطائر من ديانغ تذهب بعيداً عن مرمى مصر.

(80) ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء يسددها سيس فوق المرمى.

(78) اختراق آخر لجهة مصر اليمنى وعرضية سار لا تجد من يتابعها.

(75) مروان حمدي يهدر فرصة افتتاح النتيجة لصالح الفراعنة بعد ضربة رأس أخطأت المرمى.

(69) عبد المنعم يرسل كرة برأسه فوق مرمى مندي.

انتصاف الشوط الثاني ومنتخب مصر صامد أمام المد الهجومي لأسود التيرانغا.

(58) الكادر الفني لمنتخب مصر يزج بكل من مروان حمدي وتريزيغيه وزيزو.

(56) كرة عرضية خطيرة من سيس وأبو جبل يتدخل.

(53) أبو جبل يتدخل مجدداً ويحافظ على نظافة شباك مصر.

(50) غاي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي يجرب حظه مرة أخرى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وأبو جبل في المكان المناسب.

(49) غانا غاي يفتتح فرص الشوط الثاني بتسديدة من ركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

بداية الشوط الثاني.

(45+2) شيخو كوياتيه يختتم فرص الشوط الأول بتسديدة قوية تنحرف عن المرمى.

(43) صلاح يحاول مجدداً لكن مندي يبعد الخطر إلى ركلة ركنية.

(37) حمدي فتحي ينال البطاقة الصفراء بسبب الخشونة لينضم لكل من عبد المنعم ومندي.

(35) كرة غير مركزة من سار أبرز لاعبي السنغال تخطئ مرمى أبو جبل.

(28) فاصل مهاري من محمد صلاح الذي تلاعب بعدة لاعبين من السنغال لكن تسديدته بين يدي مندي.

انتصاف الشوط الأول ومنتخب السنغال يبدو الطرف الأفضل والأكثر خطورة حتى الآن.

(18) بعد تقاسم السيطرة من المنتخبين محاولة صلاح لاختراق الدفاع السنغالي تتوقف عند حافة منطقة الجزاء وسار يرد بعرضية خطيرة.

(10) أبو جبل يتصدى مجدداً لتسديدة من سار.

كان من اللافت للنظر إعطاء صلاح لبعض التعليمات لأبو جبل قبل تنفيذ ركلة الجزاء من مانيه الأمر الذي أزعج الأخير وقد يكون أسهم في إهداره للركلة.

(7) أبو جبل يتصدى ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها مانيه.

(4) ركلة جزاء لصالح السنغال بعد عرقلة عبد المنعم لسيس.

(2) عبد المنعم يوقف اختراقة مانيه الخطرة عبر الخاصرة اليمنى لمنتخب مصر.

انطلاق صافرة البداية.

التشكيلة الرسمية لمباراة مصر والسنغال



