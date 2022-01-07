الحضري يطمئن جماهير المنتخب المصري بعد إصابته بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS January 7, 2022 20:33 0:43 دقيقة أكّد عصام الحضري مدرّب حراس مرمى المنتخب المصري لـ"beIN SPORTS" أنّه في حالة جيدة إلى جانب محمد أبو جبل حارس مرمى "الفراعنة" وأنّه لم تظهر أي أعراض عليهما. مقابلات المنتخب المصري عصام الحضري كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ محمد أبو جبل -آخر الفيديوهات 4:48 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي - "سيتي" إلى الدور الرابع 2:41 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة بوردو بنجاح 0:58 دقيقة غياب الجمهور شبح يؤرق مسؤولي الكرة الإيطالية 0:22 دقيقة بعثة المنتخب التونسي تحطّ الرحال في الكاميرون 1:02 دقيقة الشمال يتغلّب على السيلية 0:24 دقيقة وست هام يمدّد عقد ميكيل أنطونيو حتى عام 2024 0:43 دقيقة الحضري يطمئن جماهير "الفراعنة" بعد إصابته بكورونا 0:33 دقيقة الكشف عن قائمة المنتخب السوداني لـ"كان 2021" 0:44 دقيقة "كاف" يقرّر زيادة الجوائز المالية لـ"كان 2021" 0:29 دقيقة الجزيرة يتوّج بلقب "السوبر الإماراتي"