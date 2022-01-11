استهلت الجزائر حملة الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا بتعادل سلبي مع سيراليون اليوم الثلاثاء في المجموعة الخامسة من منافسات "كان 2021".

ورفعت الجزائر عدد المباريات المتتالية دون هزيمة إلى 35 مباراة.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة مع بداية مشوارهما في البطولة القارية المقامة حاليا بالكاميرون.

ويحمل المنتخب الجزائري لقب البطولة حيث توّج بالنسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019.



ويلعب غداً صمن المجموعة ذاتها منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره الإيفواري.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: الجزائر (0-0) سيراليون

الدقيقة 90+3: كامارا يتصدّى لرأسية بونجاح.

الدقيقة 90+1: رامي بن سبعيني يمرّ بجانب افتتاح النتيجة لمصلحة الجزائر.

الدقيقة 85: بن رحمة لم يستغل موقعه المناسب لمغالطة كامارا.

سعيد بن رحمة يعوّض زميله هاريس بلقبلة في تشكيلة محاربي الصحراء (84).

الدقيقة 81: حارس مرمى سيراليون يواصل التألّق بتصدّيه لكرة رياض محرز المخادعة.

الدقيقة 67: بن دبكة كاد يباغت حارس مرمى سيراليون لو لا تدخّل الدفاع في آخر لحظة.

بلماضي يلعب أوراقه الهجومية بإقحام كل من سفيان بن دبكة وفريد بولاية وبغداد بونجاح بدلاً عن ياسين إبراهيمي وسفيان فيغولي وإسلام سليماني (65).

الدقيقة 61: حارس سيراليون كامارا ينقذ مرماه من كرة إبراهيمي الخطيرة.

أداء "الخضر" تحسّن مقارنة بالشوط الأول مقابل تراجع مردود لاعبي سيراليون.

الدقيقة 52: ياسين إبراهيمي يُهدر فرصة ذهبية للجزائر رغم موقعه المناسب أمام تألّق حارس سيراليون نبالي كامارا.

الدقيقة 48: هدف مُلغى للمنتخب السيراليوني من أقدام كامارا بداعي التسلّل.

جمال بلماضي يدفع بالمدافع جمال بلعمري بدلاً عن عبد القادر بدران.

بداية الشوط الثاني: الجزائر (0-0) سيراليون

نهاية الشوط الأول: الجزائر (0-0) سيراليون

المنتخب الجزائري يعاني بدنياً في ظل الحرارة المرتفعة والرطوبة في دوالا الكاميرونية عكس منافسه الذي بدا أكثر حركية وتأقلما مع الظروف المناخية.

الدقيقة 45: سليماني لم يستغل انفراده بالحارس نبالي كامارا الذي أوقف هجمة خطيرة للجزائر.

الدقيقة 40: توراي من جديد يتوغّل داخل منطقة الجزاء بيد أنّ تسديدته جانبت مرمى الجزائر.

منتخب سيراليون أخطر إلى حد الآن (35) رغم السيطرة الميدانية لمحاربي الصحراء.

الدقيقة 31: بويا توراي يسدّد بقوّة ومبولحي يستأسد.

الدقيقة 23: رأسية كامارا تمرّ بجانب مرمى مبولحي. فرصة خطيرة أخرى لسيراليون.

منتخب "الخضر" يسيطر على مجريات اللقاء إلى حدود الدقيقة 15 دون تجسيم.

الدقيقة 6: الحاجي كامارا يردّ بقوّة لمصلحة سيراليون إلاّ أنّ لمسته الأخيرة أخطأت مرمى رايس مبولحي.

الدقيقة 3: إسلام سليماني ينفرد بحارس مرمى سيراليون نبالي كامارا لكن تسديدته لم تكن موفقة.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

ملعب جابوما في دوالا مسرحاً لمواجهة الجزائر وسيراليون.

الموريسي أحمد إيميتيهاز هيرالا حكماً للمباراة المرتقبة بين الجزائر وسيراليون.

تشكيلة المنتخب الجزائري

تشكيلة المنتخب السيراليوني