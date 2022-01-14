وافتتح أندريه أيوه التسجيل للمنتخب الغاني في الدقيقة 18 ثم أدرك جيم ألفينيا التعادل للمنتخب الغابوني في الدقيقة 88.

ويحتل المنتخب الغابوني وصافة المجموعة بـ4 نقاط خلف المنتخب المغربي المتصدر بـ6 نقاط فيما يأتي منتخب غانا في المركز الثالث بـ3 نقاط ويحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير دون نقاط.

وقبل المواجهة، أعلن الاتحاد الغابوني لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت عن استبعاد نجمه بيير إيميريك أوباميانغ من قائمة المنتخب الذي يواجه غانا بسبب الخوف على صحته.

وأوضح الاتحاد الغابوني في تغريدته: "لا يمكن للثلاثي أوباميانغ وميي وليمينا المشاركة أمام غانا رغم تعافيهم من فيروس كورونا"، مؤكداً أنّ القرار عائد للجنة الطبية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد الغابوني أنّ اللاعبين الثلاثة يوجد لديهم مشاكل في القلب بحسب الفحوصات التي أجريت ولذلك فضّل الكاف عدم المخاطرة.

