استغراب تونسي من قرارات الحكم الزامبي جاني سيكازوي من قبل beIN SPORTS January 13, 2022 10:56 1:36 دقيقة في لقاءات حصرية مع قنواتنا، أجمعت مكوّنات المنتخب التونسي على استغرابها واستنكارها لقرار الحكم الزامبي جاني سيكازوي بإنهاء المباراة قبل اكتمال وقتها الأصلي، مشيرة إلى أن ذلك يسيء لكرة القدم الإفريقية. تقارير إخبارية جاني سيكازوي المنتخب التونسي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة إيميليانو مارتينيس في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:01 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 2:23 دقيقة الكاميرون تنشد الفوز من بوابة إثيوبيا 1:16 دقيقة ردود أفعال الشارع الرياضي التونسي بعد مباراة مالي 1:36 دقيقة استغراب تونسي من قرارات الحكم الزامبي جاني سيكازوي 0:46 دقيقة إنتر يتوج بطلاً لكأس السوبر الإيطالي 3:15 دقيقة تشيلسي يبلغ نهائي كأس الرابطة 1:02 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 8:11 دقيقة ماهي تداعيات مباراة تونس ومالي؟ 1:00 دقيقة فرانك كيسييه: خضنا مواجهة صعبة