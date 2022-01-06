إسماعيلا سار يلتحق بتدريبات "أسود التيرنغا" من قبل beIN SPORTS January 6, 2022 09:58 0:46 دقيقة انضم المهاجم إسماعيلا سار إلى تدريبات المنتخب السنغالي الإعدادية لكأس أمم إفريقيا، بعد موافقة واتفورد تسريحَ اللاعب. تقارير إخبارية المنتخب السنغالي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة إسماعيلا سار يلتحق بتدريبات "أسود التيرنغا" 0:32 دقيقة ليغا كالتشو تعلن عدم تأجيل أيّ مباراة 0:25 دقيقة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 3:18 دقيقة تشيلسي يهزم توتنهام ويضع قدما في نهائي كأس الرابطة 5:03 دقيقة بشيكتاش يتوّج بطلاً "للسوبر التركي" 0:36 دقيقة موناكو يقدم رسميا مدربه الجديد البلجيكي كليمان 0:57 دقيقة بايرن ميونيخ يطالب بتأجيل مباراته ضد مونشنغلادباخ 0:34 دقيقة أنباء عن رفض لاعبي الغابون السفر إلى الكاميرون 0:57 دقيقة المنتخب الجزائري يتغلّب ودياً على نظيره الغاني 0:36 دقيقة ميسي يحصل على نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا