أوناحي يأمل الذهاب بعيداً وأمرابط يشدد على صعوبة المباراة January 29, 2022 20:24 1:00 دقيقة قال المغربي عز الدين أوناحي إنّ زملاءه قادرون على الذهاب بعيداً في المنافسة رغم صعوبة المهمة، فيما وصف سفيان أمرابط وسط ميدان أسود الأطلس المواجهة أمام الفراعنة بالمعقدة. مقابلات منتخب مصر منتخب المغرب سفيان أمرابط كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة إبراهيم توري: "لعبنا مباراة جيدة أمام منافس قوي" 1:57 دقيقة منذر الكبير يتحمل مسؤولية خروج تونس من ربع النهائي 10:40 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة تونس وبوركينا فاسو 4:27 دقيقة بوركينا فاسو إلى نصف النهائي على حساب تونس 1:00 دقيقة أوناحي يأمل الذهاب بعيداً وأمرابط يحذّر 0:35 دقيقة برشلونة يعلن التعاقد مع تراوري 0:34 دقيقة إيكامبي: "قدّمنا مباراة كبيرة" 1:05 دقيقة سينتفيت يشرح أسباب خسارة غامبيا أمام الكاميرون 3:18 دقيقة المنتخب الكاميروني أول المتأهلين إلى نصف النهائي 0:52 دقيقة بلدة بودفا تكرم نوفاك دجوكوفيتش