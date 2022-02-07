وارتفع نجم أبو جبل بسرعة قياسية عقب المستوى المميز الذي قدمه في كأس أمم إفريقيا وإسهامه المباشر في وصول مصر للنهائي.

وكشفت لقطات الفيديو تركيز أبو جبل قبل ركلات الترجيح أمام السنغال في بعض التعليمات التي كتبت على "قارورة" المياه الخاصة به، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو للقارورة نفسها بعد انتهاء المباراة.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.



This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 7, 2022

وقفز أبو جبل باتجاه الكرة خلال الركلات التي نفذها كلمن كوليبالي وديالو ومانيه لكنه لم يتمكن من إبعاد الكرة، كما تصدى لركلة سار الثالثة,

وكان ديانغ اللاعب الوحيد الذي نجح في وضع الكرة بزاوية مختلفة عن التي اتجه إليها ابو جبل.

واعتمد أبو جبل على "القارورة" خلال مباراة الكاميرون ومصر التي ابتسم فيها الحظ لصالح الفراعنة في نصف النهائي.