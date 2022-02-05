أبو بكر: "لعبنا بروح إيجابية" من قبل beIN SPORTS February 5, 2022 22:49 0:49 دقيقة بدا متصدر هدافي البطولة الكاميروني فينسيت أبو بكر قانعاً بالمركز الثالث، بعد العودة والانتصار على بوركينا فاسو، لكنه أظهر تواضعاً جماً في مسألة حصوله على لقب الهداف بشكل منطقي بعد وصوله للهدف 8 مركزاً على روح الفريق. منتخب الكاميرون فينسيت أبو بكر -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة إنفانتينو: "كانت مباراة رائعة" 2:30 دقيقة مراسم تتويج المنتخب الكاميروني بالمركز الثالث 3:40 دقيقة موناكو يهزم ليون بثنائية 0:49 دقيقة أبو بكر: "لعبنا بروح إيجابية" 1:08 دقيقة بيرتران تراوري: "ارتكبنا العديد من الأخطاء" 5:47 دقيقة الكاميرون تحرز المركز الثالث على حساب بوركينا فاسو 2:10 دقيقة السد يواصل عروضه القوية 1:35 دقيقة سانغور يتوقّع نهائياً مثيراً بين السنغال ومصر 2:53 دقيقة جماهير ليفربول تترقّب نهائي "كان 2021" 1:37 دقيقة ماذا قال سيسيه وكوليبالي عن مواجهة مصر ؟