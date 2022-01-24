وأوضح أبو بكر أن المنتخب الكاميروني عانى من إضاعة العديد من الفرص السهلة ومؤكداً أن أداء الأسود يجب أن يتحسن فيما هو قادم من المباريات.

من جانبه قال المهاجم الآخر في المنتخب الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ إنه يكن كل الاحترام للاعبي منتخب جزر القمر بسبب الأداء الرائع الذين قدموه رغم أنهم لعبوا معظم وقت المباراة بعشرة اللاعبين.

وأكد تشوبو-موتينغ على ما قاله فينسنت أبو بكر من أن المنتخب الكاميروني يجب أن يتحسن في المباريات القادمة.

وانتزع المنتخب الكاميروني فوزاً صعباً من جزر القمر بهدفين مقابل هدف فحسم تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

