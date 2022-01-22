12 إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف منتخب جزر القمر من قبل beIN SPORTS January 22, 2022 15:34 تمّ تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في منتخب جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. AFP كورونا جزر القمر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ السابق مواجهات من العيار الثقيل في ثم اقرأ التالي آخر الأحداث January 22, 2022 15:34 12 إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف منتخب جزر القمر January 22, 2022 14:29 مواجهات من العيار الثقيل في ثمن نهائي الـ"كان" January 22, 2022 11:50 تأهل السنغال بفضل هدف ماني يطرح التساؤلات January 22, 2022 11:12 أربعة نجوم عرب في التشكيل المثالي لدور المجموعات January 22, 2022 11:04 التونسي نعيم السليتي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا January 22, 2022 10:59 إقالة الصربي "رايفاتس" من تدريب المنتخب الغاني January 22, 2022 08:57 جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا January 21, 2022 21:46 موريبا أفضل لاعب يافع في دور المجموعات January 21, 2022 21:22 كونسيساو: "نسعى لحصد اللقب" January 21, 2022 21:11 الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات