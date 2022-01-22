English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

12 إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف منتخب جزر القمر

من قبل

تمّ تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في منتخب جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

AFP
كورونا جزر القمر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
السابق مواجهات من العيار الثقيل في ثم
اقرأ
مواجهات من العيار الثقيل في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
التالي

آخر الأحداث

>