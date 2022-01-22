12 إصابة بفيروس كورونا ضمن صفوف منتخب جزر القمر

من قبل beIN SPORTS January 22, 2022 15:34 تمّ تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا في منتخب جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.