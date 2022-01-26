موعد البث المباشر ومشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021

كيفية مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

معلومات البث المباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر تنتظره مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي نظيره منتخب كوت ديفوار الملقب بالأفيال مساء اليوم الأربعاء في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم – الكاميرون 2021.

ويدخل المنتخب الإيفواري مواجهة الأربعاء كأحد أقوى المنتخبات في أمم إفريقيا الحالية إلى الآن إذ تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد أن حقق الفوز على غينيا الاستوائية (1-0) وتعادل مع سيراليون (2-2) قبل أن يحقق انتصاره الكبير على المنتخب الجزائري حامل اللقب (3-1) ويقصيه من البطولة.

أما المنتخب المصري فيسير بوتيرة تصاعدية في المنافسات حيث حل ثانياً في المجموعة الرابعة بخسارته أمام نيجيريا (1-0) ثم فوزه على كل من غينيا بيساو والسودان بهدف دون رد.

ويسعى منتخب الفراعنة، أكثر من حقق لقب البطولة برصيد 7 ألقاب، إلى تفادي الخروج من ثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن ودع منافسات نسخة عام 2019 التي أقيمت على أرضه بخسارته أمام جنوب إفريقيا وقتها بهدف نظيف.

مباراة مصر وكوت ديفوار – كيفية المشاهدة

• مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مصر وكوت ديفوار ستكون مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 2.

• يمكنك مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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