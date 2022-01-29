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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم إفريقيا – الكاميرون 2021

ساديو ماني جاهز لدعم كتيبة السنغال ضد غينيا الاستوائية

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أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن المهاجم ساديو ماني جاهز للعب مع منتخب البلاد في مواجهة غينيا الاستوائية في دور الثمانية من كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون غداً الأحد.

AFP

وكان ماني لاعب ليفربول الإنكليزي اصطدم بالرأس مع حارس مرمى جزر الرأس الأخضر في مباراة الفريقين بدور 16 الثلاثاء الماضي ونقل إثر ذلك إلى المستشفى بعد أن خرج من المباراة عقب شعوره بالدوار  وتورم في الوجه.  

وقال طبيب منتخب السنغال إن الفحوص التي خضع لها اللاعب أثبتت عدم إصابته بارتجاح في المخ.  

وأضاف الطبيب عبد الرحمن فيديور في بيان أصدره الاتحاد السنغالي لكرة القدم "جميع الأعراض التي شعر بها على أرض الملعب تلاشت. حالته تتطلب مراقبة عن قرب. فحص الأشعة أظهر أن كل شيء طبيعي".  

 ونشر ماني حامل لقب أفضل لاعب افريقي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارة "يستمر التعافي".  

وتسعى السنغال للفوز باللقب الإفريقي للمرة الأولى وتعول في ذلك كثيراً على وجود ماني في خط الهجوم.  

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