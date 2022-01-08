جدول مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا

منتخب الجزائر تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ وقع الخضر في المجموعة الخامسة بجوار كل من سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

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وسيستهل المنتخب الجزائري مواجهاته في البطولة التي يحمل لقبها يوم الثلاثاء الموافق 11 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب سيراليون في مدينة جابوما وستقام في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب الجزائري سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية يوم الأحد 16 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم أبطال أفريقيا مواجهاتهم في الدور الأول بلقاء منتخب كوت ديفوار ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في العشرين من يناير في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

