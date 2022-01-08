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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

جدول مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا

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جدول مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا، متوفر الآن مع توقيت مباريات محاربي الصحراء.

Reuters

منتخب الجزائر تنتظره مواجهات مرتقبة واختبارات هامة وحاسمة في الدور الأول من كأس أمم أفريقيا إذ وقع الخضر في المجموعة الخامسة بجوار كل من سيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

مباريات المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا تتابعونها مباشرة وحصريا عبر قنوات beIN SPORTS.

يمكنكم متابعة مباريات المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا عبر الانترنت من خلال beIN CONNECT.

وسيستهل المنتخب الجزائري مواجهاته في البطولة التي يحمل لقبها يوم الثلاثاء الموافق 11 كانون الثاني/ يناير بمواجهة منتخب سيراليون في مدينة جابوما وستقام في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

المنتخب الجزائري سيتوجه عقب ذلك لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية يوم الأحد 16 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويختتم أبطال أفريقيا مواجهاتهم في الدور الأول بلقاء منتخب كوت ديفوار ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في العشرين من يناير في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
 

جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا

جدول مباريات المنتخب الجزائري

الجزائر*سيراليون

11 يناير الساعة 16.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 

الجزائر*غينيا الاستوائية

16 يناير الساعة 22.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS

كوت ديفوار*الجزائر

20 يناير الساعة 19.00

شاهد مباشرة beIN SPORTS 
منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١
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