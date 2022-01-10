الاتحاد التونسي يعلن تعافي المساكني من فيروس كورونا

وقال الاتحاد المحلي للعبة على حسابه في فيسبوك: "بعد إجراء مسح جديد و جملة من الفحوصات الطبية تأكد تعافي اللاعب يوسف المساكني وسلامته الصحية، ويستعد للتحول غداً الثلاثاء من قطر إلى الكاميرون للالتحاق بزملائه بمقر إقامة المنتخب التونسي".

وتستهل تونس مشوارها في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١، يوم الأربعاء بمواجهة مالي.

ويطمح منتخب نسور قرطاج بقيادة مدربه المحلي منذر الكبير، للذهاب بعيداً في البطولة القارية المُقامة حالياً في الكاميرون، خصوصاً بعد تحقيقه المركز الثاني في كأس العرب FIFA قطر 2021™ الشهر الماضي بخسارته في النهائي أمام الجزائر.