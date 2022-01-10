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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

الاتحاد التونسي يعلن تعافي المساكني من فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعافي لاعب نسور قرطاج يوسف المساكني من فيروس كورونا، ليلتحق الثلاثاء بمعسكر نسور قرطاج في الكاميرون.

Reuters

وقال الاتحاد المحلي للعبة على حسابه في فيسبوك: "بعد إجراء مسح جديد و جملة من الفحوصات الطبية تأكد تعافي اللاعب يوسف المساكني وسلامته الصحية، ويستعد للتحول غداً الثلاثاء من قطر إلى  الكاميرون للالتحاق بزملائه بمقر إقامة المنتخب التونسي". 

وتستهل تونس مشوارها في كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١، يوم الأربعاء بمواجهة مالي.

ويطمح منتخب نسور قرطاج بقيادة مدربه المحلي منذر الكبير، للذهاب بعيداً في البطولة القارية المُقامة حالياً في الكاميرون، خصوصاً بعد تحقيقه المركز الثاني في كأس العرب FIFA قطر 2021™ الشهر الماضي بخسارته في النهائي أمام الجزائر.

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