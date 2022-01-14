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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يرفض احتجاح تونس ويعتمد خسارتها أمام مالي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليلة الخميس الجمعة رفض احتجاج المنتخب التونسي على إنهاء مباراته ضد نظيره المالي قبل وقتها الأصلي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١، معتمدا خسارة "نسور قرطاج" صفر-1.

AFP


وقال الاتحاد القاري في بيان "بعد الاطلاع على احتجاج تونس وتقرير جميع مسؤولي المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض احتجاج المنتخب التونسي واعتماد نتيجة المباراة 1-0 لصالح مالي".

وفي حادثة غريبة ونادرة، شهدت المباراة نهاية جدلية عندما أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة النهاية في الدقيقة 89:42 قبل نهاية الوقت الأصلي، علمًا أنه من البديهي ومن المتوقع أن يكون هناك وقت بدل عن ضائع، وسط اعتراض شديد من الجهاز الفني ولاعبي المنتخب التونسي. إلا أن الحكم لم يستأنفها.

وكان قام بذلك أيضًا في الدقيقة 86 معلنًا نهاية المباراة قبل أن يتنبه أنه على خطأ ويكمل المواجهة.


                  

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