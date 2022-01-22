إقالة ميلوفان رايفاتش من تدريب المنتخب الغاني

من قبل beIN SPORTS January 22, 2022 10:59 أقال الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم السبت الصربي ميلوفان رايفاتش من تدريب منتخب "النجوم السوداء" بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.