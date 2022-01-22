إقالة ميلوفان رايفاتش من تدريب المنتخب الغاني من قبل beIN SPORTS January 22, 2022 10:59 أقال الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم السبت الصربي ميلوفان رايفاتش من تدريب منتخب "النجوم السوداء" بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١. AFP وسيعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم خلال ساعات هويّة خليفة رايفاتش. المنتخب الغاني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ الاتحاد الغاني لكرة القدم ميلوفان رايفاتش السابق جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم اقرأ التالي التونسي نعيم السليتي يتماثل لل اقرأ آخر الأحداث January 22, 2022 11:12 أربعة نجوم عرب في التشكيل المثالي لدور المجموعات January 22, 2022 11:04 التونسي نعيم السليتي يتماثل للشفاء من فيروس كورونا January 22, 2022 10:59 إقالة ميلوفان رايفاتش من تدريب المنتخب الغاني January 22, 2022 08:57 جدول مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا January 21, 2022 21:46 موريبا أفضل لاعب يافع في دور المجموعات January 21, 2022 21:22 كونسيساو: "نسعى لحصد اللقب" January 21, 2022 21:11 الشناوي أفضل حارس في دور المجموعات January 21, 2022 20:20 فانسون أبو بكر أفضل لاعب في دور المجموعات January 21, 2022 19:20 مامادو توري في لقاء خاص مع beIN SPORTS January 21, 2022 18:07 أديبايور: "شاهدت مباريات قوية في الـ"كان"