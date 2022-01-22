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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١

إقالة ميلوفان رايفاتش من تدريب المنتخب الغاني

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أقال الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم السبت الصربي ميلوفان رايفاتش من تدريب منتخب "النجوم السوداء" بعد الخروج من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.

AFP

وسيعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم خلال ساعات هويّة خليفة رايفاتش.

المنتخب الغاني كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١ الاتحاد الغاني لكرة القدم ميلوفان رايفاتش
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