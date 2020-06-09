ليفركوزن ينهي مغامرة ساربروكن ويبلغ نهائي الكأس

ويلتقي ليفركوزن في النهائي المقرر في الرابع من تموز/يوليو على ملعب برلين الأولمبي ضد الفائز من مباراة بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت المقررة الأربعاء.

وكان ساربروكن مفاجأة الموسم في مسابقة الكأس بعد أن أصبح أول فريق من الدرجة الرابعة يبلغ نصف النهائي في تاريخ المسابقة، وقد أطاح في طريقه بفريقين من الدرجة الأولى هما كولن وفورتونا دوسلدورف.

ولم يحرز ساربروكن أي لقب وخاض مباريات دوري الدرجة الأولى في خمسة مواسم آخرها عام 1993.

ودخل ليفركوزن المباراة أكثر جاهزية من منافسه كونه خاض خمس مباريات في الدوري المحلي بعد استئناف اللعب اثر توقف دام نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين لم يخض ساربروكن اي مباراة منذ 94 يوماً.

وافتتح الفرنسي موسى ديابي التسجيل بتسديدة "على الطاير" من داخل المنطقة بعد مرور 11 دقيقة إثر تمريرة من كريم ديميرباي وسرعان ما أضاف الارجنتيني لوكاس ألاريو الثاني مستغلاً كرة مرتدة من الحارس (19).

وقضى كريم بلعربي على آمال ساربروكن بالعودة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 58.

وهي المرة الرابعة التي يبلغ فيها باير ليفركوزن المباراة النهائية لمسابقة الكأس التي فاز بها مرة واحدة عام 1993، علماً بأنه لم يفز بأي لقب في مختلف المسابقات منذ 27 عاماً.



