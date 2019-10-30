لايبزيغ يسحق فولفسبورغ بسداسية في عقر داره

وفرض المهاجم الدولي تيمو فيرنر نفسه نجماً للقاء بتسجيله هدفين وتمريره كرتين حاسمتين، ملحقاً الخسارة الأولى بفولفسبورغ في 13 مباراة قبل هذه المباراة.

افتتح الفريق الضيف التسجيل بعد 13 دقيقة من صافرة البداية بفضل النيران الصديقة بعدما سجل الهولندي جيفري بروما خطأ في مرمى فريقه.

وساهم فيرنر في تعميق جراح مضيفه بتمريتين حاسمتين في ثلاث دقائق، بداية للنمسوي مارسيل سابيتسر (55) وثم للسويدي إميل فورسبرغ (58)، قبل أن يضيف النمسوي كونراد لايمر الهدف الرابع (61).

وختم فيرنر المهرجان التهديفي لفريقه بتسجيله هدفين (68 و88).

وأنقذ صاحب الأرض شرفه بتسجيله هدفاً عبر المهاجم الدولي الهولندي فوت فيغورست (89).

ويحتل فولفسبورغ المركز الرابع في الدوري المحلي متأخراً بفارق نقطتين عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ، وكان الفريق الوحيد بين أندية النخبة الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم إن كان على الصعيد المحلي أو الأوروبي في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل يحتل لايبزيغ الذي يعاني من تردي نتائجه في الفترة الاخيرة مع فوز يتيم في مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، المركز السادس في الـ "بوندسليغا" بعد تسع مراحل.

