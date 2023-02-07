كولو مواني يقود آينتراخت فرانكفورت إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

وتأهل آينتراخت، الذي يواجه نابولي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في 21 فبراير/شباط، بفضل ثنائية كولو مواني الذي أحرز هدفين أيضا في الدوري السبت الماضي.

وافتتح اللاعب الفرنسي، الذي تألق في الأشهر الأخيرة وشارك في نهائيات كأس العالم في قطر، التسجيل من أول فرصة لصاحب الأرض في المباراة بضربة رأس من فوق مارسيل شوهن حارس دارمشتاد في الدقيقة السادسة.

وأنقذ شوهن مرماه من محاولة ماريو غوتزه في الدقيقة 23، وهو ما منح فريقه فرصة إدراك التعادل عبر ماتياس هونزاك بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 29.

وبعد ذلك بدقيقتين جعل هونزاك النتيجة 2-1 للفريق الضيف، لكن رافاييل بوري أدرك التعادل لأينتراخت في نهاية الشوط الأول.

واستعاد أينتراخت المباراة لصالحه في الدقيقة 63 عندما هيأ كولو مواني الكرة بضربة رأس إلى دايتشي كامادا الذي سددها قوية في المرمى.

واختتم كولو مواني أهداف أينتراخت في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة من غوتزه.

وبلغ فرايبورغ الدور ربع النهائي أيضاً بفوزه المتأخر على زاندهاوزن من الدرجة الثانية 2-صفر.