فليك: "بايرن يخشى من سرعة ليفركوزن قبل نهائي كأس ألمانيا"



ويواجه بايرن حامل اللقب، والذي فاز بالدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي الشهر الماضي بعد أن أعاد فليك تجديد دماء الفريق، منافسه ليفركوزن الذي يخوض أول نهائي للكأس منذ 2009.

وتولى فليك المسؤولية مؤقتا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إقالة نيكو كوفاتش وسيخوض أول نهائي بعد تعيينه بشكل دائم في أبريل/نيسان.

وقال فليك للصحفيين يوم الجمعة "نعلم أن المنافس يملك سرعة كبيرة. تعودنا على ذلك. سارت الأمور بشكل جيد قبل عدة أسابيع في ليفركوزن ونشعر بالتفاؤل إزاء قدرتنا على التعامل مع هذا الموقف مجددا غدا".

وخسر بايرن 2-1 على ملعبه أمام ليفركوزن في الدوري في نوفمبر/تشرين الثاني لكنه فاز 4-2 الشهر الماضي.

وأضاف فليك "تطور فريقي كثيرا من الناحية الدفاعية. أصبحنا أفضل حالا. يتعين العثور على أفضل وسيلة لمواجهة سرعة ليفركوزن".

وقال إن تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن تعافى من جراحة في أعلى الفخذ وأصبح لائقا بنسبة مئة في المئة للمشاركة أساسيا يوم السبت.

ويعوّل ليفركوزن على لاعب الوسط كاي هافرتس البالغ من العمر 21 عاما والذي سجل 16 هدفا وصنع تسعة في كل المسابقات. وذكرت تقارير أن عدة أندية ترغب في التعاقد معه.

وقال بيتر بوش مدرب ليفركوزن ردا على سؤال عن اللاعب "إنه لاعب مهم لكنه لا يستطيع الفوز بمباراة بمفرده. لا أعتقد أن مباراة الغد لها أي علاقة بمستقبله".

وتابع "سنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب. لدينا فرصة بالطبع. ومع ذلك يجب أن نتحلى بالواقعية حيث يملك بايرن فريقا رائعا".

