بايرن ميونيخ يقارع ليفركوزن في نهائي الكأس

وسيلتقي الفريقان على الملعب الأولمبي في برلين في الرابع من تموز/يوليو بعد أن تغلب باير ليفركوزن على ساربروكن من الدرجة الرابعة 3-صفر الثلاثاء.

وحافظ الفريق البافاري بالتالي على حلمه بإحراز الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، علماً بأنه في حاجة إلى فوزين في المراحل الأربع الأخيرة لكي يتوج بطلاً للبوندسليغا للمرة الثامنة توالياً، في حين خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد أن تقدم على تشيلسي الإنكليزي بثلاثية نظيفة في ذهاب ثمن النهائي في عقر دار الأخير قبل توقف النشاط القاري في أذار/مارس الماضي.

أجرى مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك تغييراً واحداً على التشكيلة الأساسية التي تغلبت على باير ليفركوزن 4-2 في الدوري السبت الماضي بحلول الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش بدلاً من سيرج غنابري الذي يعاني من رضوض في ظهره.

والتقى الفريقان على ملعب أليانز أرينا أيضاً قبل 18 يوماً في الدوري المحلي وأسفرت عن فوز سهل لأصحاب الأرض 5-2 .

وارتدى لاعبو فرانكفورت قمصانا كتب عليها عبارة "بلاك لايفز ماتر" في لفتة تأييدية من البوندسليغا على إثر مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس قبل أسبوعين.

بدأ بايرن ميونيخ المباراة ضاغطاً وكاد يفتتح التسجيل في الدقائق الأولى عندما رفع جوشوا كيميش الكرة من ركلة ركنية تابعها توماس مولر برأسه فشل الحارس كيفن تراب في التصدي لها لكن مدافعه دومينيك كوهر أنقذ الكرة قبل أن تجتاز خط المرمى (6).

ثم مرر مولر كرة متقنة باتجاه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتربص أمام المرمى لكن الكرة سبقته (9).

وأثمر الضغط البافاري هدفاً افتتاحياً عندما مرر مولر كرة عرضية باتجاه بيريسيتش الذي انسل في غفلة عن مدافعي فرانكفورت وأودعها داخل الشباك بعيداً عن متناول تراب (14).

وكاد الجناح الفرنسي كينغسلي كومان يضيف الهدف الثاني عندما وصلته كرة عرضية وهو في وضع جيد للتسجيل لكنه سدد في الشباك الخارجية من مسافة قريبة (25).

وفي أول محاولة خجولة للضيوف أطلق سيباستيان روده لاعب بايرن ميونيخ السابق كرة قوية عشوائية لم تشكل أي خطورة للحارس مانويل نوير (30).

ودخل فرانكفورت الشوط الثاني بعقلية مختلفة إذ هاجم مرمى بايرن ميونيخ لكن من دون تشكيل خطورة حقيقية قبل أن يدرك التعادل عبر لعبة مشتركة بين البديلين الياباني دايشي كامادا وداني دا كوستا ليسجل الأخير في شباك الحارس مانويل نوير (69).

بيد أن فرحة فرانكفورت لم تدم طويلاً لأن هداف بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي منح التقدم مجدداً لفريقه بعد التعادل بخمس دقائق.

وحافظ الفريق البافاري على تقدمه حتى النهاية.

