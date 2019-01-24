وسيلعب الفائز من لقاء الإمارات وأستراليا حاملة اللقب مع الفائز من الربع النهائي الآخر بين منتخبي قطر وكوريا الجنوبية.

وكانت الإمارات تخطت دور الستة عشر بصعوبة على حساب قيرغيزستان 3-2 بعد التمديد، فيما أزاحت أستراليا عن طريقها منتخب أوزبكستان بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 0-0.

موعد مباراة الإمارات وأستراليا سيكون يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكّة المكرمة وسيكون بإمكانكم متابعتها عبر قناة MAX HD1.

أما للراغبين بحضورها عبر الانترنت فسيتاح ذلك عبر خدمة CONNECT المسبقة الدفع. اضغط هنا لتفاصيل إضافية.

كما سنوافيكم بخدمة التغطية المباشرة لحظة بلحظة هنا عبر موقعنا لكافة وقائع المباراة الهامة بالفيديو لحظة حدوثها، حيث ستتوفر كل البيانات عبر هذا المقال.