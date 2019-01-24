تتطلع قطر الى بلوغ نصف نهائي كأس آسيا -الامارات 2019 عندما تواجه منتخب كوريا الجنوبية في ربع نهائي النسخة المقامة حالياً في الإمارات.

واجتازت قطر في ثمن النهائي المنتخب العراقي بفضل هدف جميل سجله بسام الراوي.

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موعد مباراة قطر وكوريا الجنوبية وكيفية مشاهدتها ؟

بإمكانكم متابعة مباراة قطر وكوريا الجنوبية يوم الجمعة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة MAX HD1 وأيضاً عبر CONNECT.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة قطر وكوريا الجنوبية في كأس آسيا – الإمارات 2019 بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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