مباراة قطر والامارات مباشر

البث المباشر لمباراة قطر والامارات

مشاهدة مباراة قطر والامارات على الانترنت

يلتقي المنتخب القطري نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019 وعين كل منهما على تحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية والرهان على اللقب الأغلى في القارة الآسيوية.

مباراة قطر والامارات تتابعونها الثلاثاء على قناتي MAX HD1 و MAX HD2 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

يسبق المباراة استديو تحليلي ينطلق في الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة للوقوف على الجوانب الفنية والتكتيكية للمنتخبين رفقة أبرز محللي قنوات beIN SPORTS.

كما يمكنكم متابعة المواجهة المرتقبة بين قطر والامارات على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.

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